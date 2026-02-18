Orange8 | nuovo singolo

Dopo anni di pausa dalle uscite discografiche (ma non dalle esibizioni live) gli Orange8 tornano con un nuovo album, Amnios, che uscirà in primavera in vinile e su Bandcamp, anticipato dal singolo Perfect Blue. L’album percorrerà atmosfere e generi molto variegati con le novità dell’utilizzo dell’elettronica ad accompagnare le atmosfere acustiche e psichedeliche dei vari brani. Concepito come un’unica traccia, il nuovo lavoro crea le basi per abbandonarsi in un viaggio senza confini, il tutto supportato da un accompagnamento visuale di cui questo video di Perfect Blue https:www.youtube.comwatch?v=JpgwqnSH8wk ne è un estratto.🔗 Leggi su Funweek.it

