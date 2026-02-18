Oncologia femminile il nodo dell’accesso che mette alla prova il Ssn

Il problema dell’accesso alle cure oncologiche femminili ha portato a un confronto diretto con il Sistema sanitario nazionale. La lentezza nel ottenere diagnosi e trattamenti tempestivi mette in difficoltà molte donne, specialmente in zone rurali o meno servite. La mancata prevenzione personalizzata e le liste di attesa lunghe aumentano le criticità. Questi ostacoli evidenziano le sfide che il sistema sanitario deve affrontare per garantire cure più equitative. La questione resta aperta e richiede interventi concreti.

Accesso alla diagnosi, tempestività delle cure, presa in carico e prevenzione personalizzata: sono questi i nodi che oggi attraversano il dibattito sull'oncologia femminile e che interrogano direttamente la sostenibilità e l'equità del Servizio sanitario. Temi diversi ma strettamente connessi, che mettono in luce un sistema capace di eccellenze cliniche ma ancora segnato da disuguaglianze nell'accesso, soprattutto nella fase iniziale del percorso di cura, quando il tempo diventa un fattore decisivo. Questi i contenuti emersi nel corso del vodcast dedicato all'oncologia femminile, realizzato da HealthCore, business unit di Core dedicata all'Healthcare & Life Science.