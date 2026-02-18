Omicidio Quentin | in manette l’assistente di Arnault deputato dell’estrema sinistra Bardella | Assassini

Jacques-Elie Favrot, assistente di Raphaël Arnault, deputato di France Insoumise, è stato arrestato dopo l’omicidio di Quentin. La polizia ha fermato Favrot ieri pomeriggio, trovandolo vicino al luogo del delitto con un’arma. La sua presenza sul posto e l’arma trovata in suo possesso hanno confermato il suo coinvolgimento. L’assistente, già escluso dall’edificio del Parlamento, ora si trova in cella in attesa di interrogatorio. Bardella ha commentato la notizia definendo Favrot un “assassino”.

Non è più un sospetto. È finito in manette Jacques-Elie Favrot, assistente parlamentare (già estromesso dall'accesso all'Assemblea nazionale) di Raphaël Arnault, deputato del partito di estrema sinistra France Insoumise. Era stato subito individuato da diverse testimonianze, prima fra tutte quella del Collettivo femminista Némési, come uno degli autori del pestaggio brutale che è costato la morte al giovane universitario di destra, Quentin Deranque. Insieme Favrot, esponente dei centri sociali francesi collegati alla rete antagonista italiana, anche altri otto sospettati dell'omicidio.