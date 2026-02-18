Omicidio di via Ferrarese Borysyak condannato a 15 anni in appello

Andriy Borysyak, ucraino di 38 anni, è stato condannato a 15 anni di carcere dall’appello di Bologna per l’omicidio di Roman Matveiev, avvenuto a giugno in via Ferrarese. La Corte ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che Borysyak abbia ucciso il connazionale durante una lite in casa. La vittima è stata trovata morta con ferite da arma da taglio. La decisione segue mesi di processi e testimonianze che hanno ricostruito l’episodio. La sentenza ora diventa definitiva.

Il 38enne ucraino confessò l'uccisione del connazionale Roman Matveiev, avvenuta nel giugno 2024 all'interno della sua abitazione La sera 15 giugno, Borysyak aveva raggiunto a casa Matveiev e lo aveva ucciso a colpi di chiave inglese. Venne fermato e arrestato il giorno successivo dalla polizia. Nel corso dell'interrogatorio l'uomo confessò il delitto dicendo che aveva aggreddito la vittima perché aveva scoperto che la sua compagna e la vittima avevano una relazione extraconiugale. In primo grado, il pubblico ministero Michele Martorelli aveva chiesto una condanna a 22 anni, ridotta poi a 15 per via dello sconto previsto dal giudizio in abbreviato.