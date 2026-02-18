Omicidio Carol Maltesi ergastolo ancora annullato per Davide Fontana | ci sarà l’appello ter

Davide Fontana, condannato per l’omicidio di Carol Maltesi, ha visto ancora annullare l’ergastolo. La Corte di Cassazione ha deciso di riaprire il caso, annullando la sentenza e ordinando un nuovo processo. Il motivo? Ci sono nuovi elementi che devono essere valutati. La decisione arriva a pochi mesi dalla richiesta di revisione della condanna. Fontana si trova ora in carcere, in attesa di capire cosa succederà nei prossimi mesi.

Rescaldina (Milano), 18 febbraio – La parola fine non è ancora scritta. E forse è proprio questo che fa più rumore. L’ergastolo inflitto a Davide Fontana per il femminicidio di Carol Maltesi è stato annullato. La Corte di Cassazione, con decisione presa il 10 febbraio e resa nota soltanto nelle ultime ore, ha disposto un nuovo processo d’Appello. Il terzo. La Suprema Corte ha accolto il ricorso del difensore Stefano Paloschi, rimettendo in discussione la sentenza dell’Appello bis celebrato a Milano lo scorso maggio. Il punto centrale, ancora una volta, è uno solo: l’ aggravante della premeditazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

