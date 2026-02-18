Omaggio a Franco Battiato con Voglio vederti danzare
Il Teatro Duse di Bologna rende omaggio a Franco Battiato con ‘Voglio vederti danzare’, nuovo spettacolo dedicato al maestro catanese che andrà in scena mercoledì 25 febbraio (ore 21). Lo show, nato nel 2024, è un’esplorazione della poliedrica carriera dell’artista siciliano. Il pubblico sarà trasportato, infatti, in un viaggio, in continua evoluzione, attraverso le varie fasi di sperimentazione condotte da Battiato, dal pop colto alla musica mistica, classica e spirituale, in cui l’artista ha sempre dimostrato una capacità unica di reinventarsi, senza mai perdere la sua essenza di ricercatore visionario.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Comabbio rende omaggio a Franco Battiato con la mostra Tra il buio e la luceSabato 7 marzo alla Sala Lucio Fontana un evento tra arte, musica e danza dedicato al pensiero spirituale del cantautore siciliano ... varesenews.it
