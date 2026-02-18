Oltre i riflettori e i successi discografici il cantante presenta la sua Fondazione Madre Un progetto concreto che nasce dal desiderio di restituire speranza ai ragazzi che vivono ai margini partendo dai luoghi dove l’artista è cresciuto

Lauro De Marinis, noto cantante, ha deciso di uscire dai riflettori e di parlare della sua nuova iniziativa, la Fondazione Madre. La causa di questa scelta è il desiderio di aiutare i ragazzi che vivono ai margini della società, spesso trascurati o considerati difficili. La presentazione è avvenuta a Milano, tra gli scaffali della Biblioteca Braidense, un luogo simbolo della cultura, dove l’artista ha scelto di usare il suo vero nome per lanciare un progetto che considera il più importante della sua vita. La fondazione mira a creare una rete di supporto concreta per quei giovani che spesso non trovano ascolto.

Q uesta volta non servivano piume, look eccentrici e provocazioni da palcoscenico. E, infatti, a Milano, tra gli scaffali storici della Biblioteca Braidense, si è presentato un uomo che ha scelto di riappropriarsi del suo nome di battesimo, Lauro De Marinis, per dare vita a quello che definisce il progetto più importante della sua carriera: la Fondazione Madre, una rete di protezione reale per quella fascia di giovani che la società spesso dimentica o cataloga semplicemente come “difficili”. De Marinis è Achille Lauro, spogliato dei panni della rockstar per mettere la propria storia e le proprie risorse a disposizione di chi oggi sta vivendo le stesse difficoltà che lui ha conosciuto da ragazzo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

