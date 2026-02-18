Olimpiadi prima storica medaglia per la team sprint | bronzo per Pellegrino e Barp

L’Italia conquista la sua prima medaglia nella team sprint di sci di fondo alle Olimpiadi di casa, grazie al bronzo di Pellegrino e Barp. La coppia azzurra ha superato le aspettative, affrontando con determinazione la gara più difficile della disciplina. La loro prestazione ha sorpreso gli spettatori e segnato un passo importante per lo sci di fondo italiano. È la prima volta che i fondisti italiani salgono sul podio in questa specialità, dimostrando che anche le discipline più complesse possono regalare soddisfazioni.

L'Italia dello sci di fondo riesce a fare la storia nelle Olimpiadi di casa. Per la prima volta gli atleti azzurri portano a casa una medaglia nella team sprint a tecnica libera, disciplina finora ostica per i fondisti tricolori. Elia Barp e Federico Pellegrino si battono come leoni nonostante fossero dati chiaramente dietro ai cannibali della Norvegia e al forte duo statunitense. Gli Azzurri sfiorano addirittura l'impresa nell'ultimo giro ma non riescono a tenere il contatto con Team Usa, accontentandosi del bronzo. In precedenza si era disputata la gara femminile, con la coppia composta da Iris De Martin Pinter e Caterina Ganz che ha fatto comunque bene, chiudendo con un onorevole ottavo posto.

Elia Barp e Federico Pellegrino fantastici, Italia medaglia di bronzo nella Team Sprint maschileElia Barp e Federico Pellegrino hanno conquistato il bronzo nella staffetta maschile di sci di fondo a causa di una gara intensa e combattuta.

LIVE Sci di fondo, Team sprint tl Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Barp/Pellegrino si giocano una medagliaMarco Barp e Simone Pellegrino gareggiano ora nella staffetta maschile di sci di fondo a Milano Cortina 2026, una sfida che potrebbe regalare loro una medaglia.

