Olimpiadi Milano Cortina il meglio del giorno | l' Italia domina contro gli Usa

L’Italia ha vinto l’oro nel pattinaggio a Milano Cortina, battendo gli Stati Uniti nella finale dell’inseguimento a squadre. La vittoria è arrivata grazie a un’ottima performance sul ghiaccio, che ha sorpreso gli avversari e riempito di entusiasmo gli spettatori presenti.

Altra giornata memorabile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina per l'Italia. Gli azzurri del pattinaggio centrano un altro oro, questa volta nell'inseguimento a squadre dopo aver battuto gli Stati Uniti in finale. Nel curling maschile ottima prova di Mosaner e compagni, anche loro vittoriosi contro i rivali statunitensi.