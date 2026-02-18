Olimpiadi Milano Cortina 2026 tutte le gare e gli appuntamenti di oggi

Oggi, gli organizzatori delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 annunciano un ricco programma di gare e eventi, mentre il pubblico si prepara a seguire da vicino le competizioni di questa giornata. La giornata si apre con le qualificazioni di sci alpino e le prove di short track, che attirano l’attenzione degli appassionati. Al centro dell’attenzione ci sono anche le finali di biathlon e le staffette di pattinaggio di velocità, tutte sfide che promettono emozioni intense. La curiosità cresce tra gli spettatori italiani, pronti a sostenere gli atleti in ogni momento.

Dopo l'oro nell'inseguimento a squadre, gli Azzurri cercano nuove gioie in una giornata che può regalare più di un podio L'onda lunga dell'entusiasmo continua a spingere l'Italia alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. L'undicesimo giorno ha portato in dote un altro splendido oro grazie a Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti, ma il programma non concede pause: mercoledì si torna subito in pista con otto eventi da medaglia e una presenza azzurra diffusa tra sci di fondo, sci alpino, biathlon, curling e short track.Una giornata che profuma di fatica, strategia e adrenalina, con l'Italia chiamata a trasformare la continuità di rendimento in nuovi risultati concreti.