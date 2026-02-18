Olimpiadi Milano-Cortina 2026 il medagliere dell’11ª Giornata

L’Italia ha conquistato l’oro nell’inseguimento a squadre maschile a Milano-Cortina 2026, portando a nove il totale delle medaglie d’oro olimpiche. La squadra ha dato il massimo sulla pista, battendo gli avversari in una gara combattuta fino all’ultimo giro. È stata una vittoria che ha fatto esplodere di festa gli spalti e i tifosi italiani presenti.

L'Italia dell'oro a Milano-Cortina 2026: trionfo nell'inseguimento a squadre maschile, salgono a 9 gli ori olimpici. L'Italia ha conquistato oggi un'altra medaglia d'oro alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, portando a 9 il totale di ori nel medagliere. La squadra maschile di inseguimento, composta da Andrea Giovannini, Davide Ghiotto e Michele Malfatti, ha superato gli Stati Uniti in una finale al cardiopalma, consolidando la seconda posizione dell'Italia nella classifica generale con 24 medaglie totali. Una vittoria che infiamma l'entusiasmo e proietta lo sport italiano verso nuovi traguardi.