Olimpiadi Milano | a rischio la pista di pattinaggio atleti e federazioni in allerta per la riconversione dell’Ice Park

Il futuro del Milano Ice Park, la pista di pattinaggio che ha ospitato le gare di Milano Cortina 2026, è in bilico a causa della possibile riconversione dell’impianto. Lorello, rappresentante delle federazioni di settore, ha espresso preoccupazione perché l’area potrebbe essere trasformata in spazi diversi da quelli sportivi, mettendo a rischio la preparazione degli atleti e le attività già programmate. La decisione potrebbe arrivare nei prossimi mesi e rischia di compromettere i piani di allenamento di molti pattinatori e tecnici.

Olimpiadi, il futuro della pista di pattinaggio incerto: Lorello lancia l'allarme. Il destino del Milano Ice Park, l'arena all'avanguardia che ha ospitato le competizioni di pattinaggio durante le Olimpiadi Milano Cortina 2026, è al centro di un acceso dibattito. La struttura di Rho rischia di essere riconvertita per altri usi, suscitando preoccupazione tra atleti e federazioni sportive. Il pattinatore Riccardo Lorello ha espresso il desiderio che l'impianto rimanga a disposizione del movimento del pattinaggio italiano. Un'eredità a rischio: la riconversione del Milano Ice Park. Al termine dei giochi olimpici, il futuro del Milano Ice Park è tutt'altro che definito.