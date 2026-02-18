Le Olimpiadi di Milano Cortina hanno portato un aumento di oltre 24 miliardi di euro all’economia italiana, rappresentando l’1,4% del Pil. La presentazione della Rivista di Politica Economica ha svelato come l’industria sportiva tenga in piedi numeri significativi, coinvolgendo molte imprese locali e creando migliaia di posti di lavoro.

Vale l’1,4% del Pil per un valore aggiunto di oltre 24 miliardi di euro. Ecco i numeri dell’ industria sportiva in Italia, emersi durante la presentazione della Rivista di Politica Economica "Milano Cortina a cinque cerchi. L’economia dello sport e della montagna", realizzata da Confindustria con l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, proprio in vista delle Olimpiadi invernali del 2026. La cornice è stata quella della Triennale di Milano, all’interno di Casa Italia, lo spazio di accoglienza degli atleti di cui Confindustria è official partner. Un luogo simbolico per raccontare un settore che non è più soltanto agonismo o spettacolo, ma industria, filiera produttiva, infrastrutture, turismo, territori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Olimpiadi leva per l’economia. Lo sport vale più di 24 miliardi

