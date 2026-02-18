Olimpiadi il terzo titolo di giornata assegnato a Livigno premia il Giappone
A Livigno, il Giappone conquista il suo terzo oro in questa giornata, a causa del ritardo delle gare di ieri. Le competizioni sono riprese nel pomeriggio, portando alla consegna di tre medaglie d’oro in poche ore. Gli atleti giapponesi hanno mostrato grande determinazione, vincendo nelle discipline principali. La tensione cresce tra gli spettatori, che seguono attentamente ogni gara. La giornata si conclude con il pubblico che aspetta con ansia le prossime sfide in programma.
Complice anche il rinvio delle gare di ieri, oggi a Livigno sono stati assegnati tre titoli olimpici nel giro di poche ore tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio di oggi. Dopo quelle di snowboard slopestyle maschile e di freestyle ski aerials femminile, infatti, si è disputata anche la finale di snowboard slopestyle femminile. La gara si è decisa nell'ultima delle tre Run. Nella prima, infatti, il miglior punteggio è stato quello della giapponese Kokomo Murase con 79,30. La nipponica ha chiuso la Run in testa davanti alla tedesca Annika Morgan (77,65) e alla neozelandese Zoi Sadowski Synnott (73,01).🔗 Leggi su Sondriotoday.it
