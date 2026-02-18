Olimpiadi gli ascolti tv premiano curling e pattinaggio artistico che ha battuto la Coppa Italia
Gli ascolti delle Olimpiadi di Milano-Cortina registrano risultati sorprendenti: il curling e il pattinaggio artistico attirano più spettatori rispetto alla Coppa Italia, trasmessa su Mediaset. Il pattinaggio artistico, in particolare, ha ottenuto un pubblico più numeroso della partita di calcio, che era in diretta sulla stessa sera.
Gli ascolti tv delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina stanno sorprendendo, addirittura il pattinaggio artistico ha battuto in prima serata sulla Rai la Coppa Italia, andata in onda su Mediaset. Anche il curling va forte: più di 3 milioni di telespettatori per la sfida tra Italia e Gran Bretagna. Repubblica scrive: Gli italiani si (ri)scoprono sognatori sugli sci, ma i numeri dell'audience tv finora raccontano anche tanto altro. Volano nello share anche il pattinaggio, il curling, persino il freestyle. E in particolare gli ascolti Rai, nonostante la concorrenza e i giorni di calvario politico-aziendale avviati con la disastrosa telecronaca della cerimonia inaugurale, sono confortanti.
Milano Cortina 2026. Curling, il punto che vale il bronzo per gli azzurri
