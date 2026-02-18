olimpiadi gli ascolti tv premiano curling e pattinaggio artistico che ha battuto la coppa italia

Gli ascolti delle Olimpiadi di Milano-Cortina registrano risultati sorprendenti: il curling e il pattinaggio artistico attirano più spettatori rispetto alla Coppa Italia, trasmessa su Mediaset. Il pattinaggio artistico, in particolare, ha ottenuto un pubblico più numeroso della partita di calcio, che era in diretta sulla stessa sera.

Ascolti TV | Martedì 10 Febbraio 2026. Colpa dei Sensi cala al 15.4%, male Il marciatore (13%), bene la Coppa Italia (14.6%) e il Pattinaggio Artistico (11.1%)I dati di ascolto di ieri sera mostrano un calo di Colpa dei Sensi che scende al 15,4%.

Milano Cortina 2026. Curling, il punto che vale il bronzo per gli azzurri

