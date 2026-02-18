Olimpiadi Giorgia Meloni al Forum per vedere Pietro Sighel che cade in semifinale e Arianna Fontana

Giorgia Meloni è arrivata al Forum di Assago mercoledì sera per seguire le gare delle Olimpiadi di Milano Cortina. La presidente del Consiglio ha voluto vedere da vicino Pietro Sighel, che è caduto in semifinale, e Arianna Fontana, protagonista della finale dei 300 metri della staffetta femminile. La sua presenza ha attirato l’attenzione tra gli spettatori e i media presenti. Meloni ha commentato brevemente l’evento, che si svolge nel cuore della Lombardia, e ha seguito con interesse le performance degli atleti italiani.

Meloni, in cappotto nero, si è seduta accanto al ministro dello Sport Andrea Abodi e al presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò. Tra gli azzurri impegnati mercoledì sera al Forum, Pietro Sighel che gareggia nei 500 metri e Arianna Fontana nella staffetta femminile. Sighel, durante la semifinale, è caduto a causa di un contatto con il canadese Maxime Laoun. Il giudice, dopo la review, ha decretato la responsabilità condivisa e quindi l'esclusione dell'italiano dalla finale. Il Forum ha subissato la decisione di fischi.

