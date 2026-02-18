Olimpiadi Giorgia Meloni al Forum per vedere Pietro Sighel che cade in semifinale e Arianna Fontana

Giorgia Meloni è arrivata al Forum di Assago mercoledì sera per seguire le gare delle Olimpiadi di Milano Cortina. La presidente del Consiglio ha voluto vedere da vicino Pietro Sighel, che è caduto in semifinale, e Arianna Fontana, protagonista della finale dei 300 metri della staffetta femminile. La sua presenza ha attirato l’attenzione tra gli spettatori e i media presenti. Meloni ha commentato brevemente l’evento, che si svolge nel cuore della Lombardia, e ha seguito con interesse le performance degli atleti italiani.

Meloni, in cappotto nero, si è seduta accanto al ministro dello Sport Andrea Abodi e al presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò. Tra gli azzurri impegnati mercoledì sera al Forum, Pietro Sighel che gareggia nei 500 metri e Arianna Fontana nella staffetta femminile. Sighel, durante la semifinale, è caduto a causa di un contatto con il canadese Maxime Laoun. Il giudice, dopo la review, ha decretato la responsabilità condivisa e quindi l'esclusione dell'italiano dalla finale. Il Forum ha subissato la decisione di fischi. MilanoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Milanotoday.it Olimpiadi, Giorgia Meloni al Forum per lo short track con Pietro Sighel e la staffetta con Arianna FontanaGiorgia Meloni ha visitato il Forum di Assago il 18 febbraio, dopo aver deciso di assistere di persona alle gare di short track ai Giochi di Milano-Cortina. Short track, Pietro Sighel per invertire il trend e Arianna Fontana vuole fare la storia alle OlimpiadiPietro Sighel si impegna a cambiare rotta e Arianna Fontana punta a scrivere un nuovo capitolo nella storia dei Giochi Olimpici. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Meloni: Chi manifesta contro le Olimpiadi è nemico dell’Italia; Meloni: cortei anti-Giochi nemici Italia. E su Pucci attacca sinistra; Olimpiadi, Meloni sugli scontri a Milano: Chi manifesta contro i Giochi è nemico dell'Italia. Solidarietà alla città; Meloni: 'Chi manifesta contro i Giochi è nemico dell'Italia'. Olimpiadi, Giorgia Meloni al Forum per lo short track con Pietro Sighel e la staffetta con Arianna FontanaLa presidente del consiglio Giorgia Meloni è arrivata, a sorpresa, al Forum di Assago mercoledì sera, 18 febbraio, per assistere alle gare dei 500 metri di short track maschile e per la finale dei 300 ... milanotoday.it Meloni-Trump, possibile incontro alla chiusura delle Olimpiadi. Verso il no alla visita per i anni di guerraROMA Un allineamento d'astri, ma dopotutto in questi giochi olimpici se n’è contato più d'uno, almeno sulle piste. Calendario alla mano, la chiusura dei ... ilmattino.it La decisione dei giudici di far risarcire la nave Sea Watch "lascia senza parole". Lo dice la premier Giorgia #Meloni in un video. x.com Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni torna a parlare delle "toghe politicizzate" in un video social facebook