Olimpiadi Giorgia Meloni al Forum per vedere Pietro Sighel che cade in semifinale e Arianna Fontana argento

Giorgia Meloni ha fatto visita al Forum di Assago mercoledì sera, per seguire le gare di short track. La prima motivazione è stata la presenza di Pietro Sighel, che però è caduto in semifinale, e di Arianna Fontana, che ha conquistato la medaglia d’argento. La premier ha voluto sostenere personalmente gli atleti italiani durante questa giornata importante. La sua presenza ha attirato l’attenzione tra il pubblico e gli appassionati di sport presenti all’evento. La serata si è conclusa con la premiazione di Fontana.

Meloni, in cappotto nero, si è seduta accanto al ministro dello Sport Andrea Abodi e al presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò. Tra gli azzurri impegnati mercoledì sera al Forum, Pietro Sighel che gareggia nei 500 metri e Arianna Fontana nella staffetta femminile. Sighel, durante la semifinale, è caduto a causa di un contatto con il canadese Maxime Laoun. Il giudice, dopo la review, ha decretato la responsabilità condivisa e quindi l'esclusione dell'italiano dalla finale. Il Forum ha subissato la decisione di fischi.