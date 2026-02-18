Olimpiadi Giorgia Meloni al Forum per vedere Pietro Sighel che cade in semifinale e Arianna Fontana argento

Da milanotoday.it 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Meloni ha fatto visita al Forum di Assago mercoledì sera, per seguire le gare di short track. La prima motivazione è stata la presenza di Pietro Sighel, che però è caduto in semifinale, e di Arianna Fontana, che ha conquistato la medaglia d’argento. La premier ha voluto sostenere personalmente gli atleti italiani durante questa giornata importante. La sua presenza ha attirato l’attenzione tra il pubblico e gli appassionati di sport presenti all’evento. La serata si è conclusa con la premiazione di Fontana.

Meloni, in cappotto nero, si è seduta accanto al ministro dello Sport Andrea Abodi e al presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò. Tra gli azzurri impegnati mercoledì sera al Forum, Pietro Sighel che gareggia nei 500 metri e Arianna Fontana nella staffetta femminile. Sighel, durante la semifinale, è caduto a causa di un contatto con il canadese Maxime Laoun. Il giudice, dopo la review, ha decretato la responsabilità condivisa e quindi l'esclusione dell'italiano dalla finale. Il Forum ha subissato la decisione di fischi. MilanoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

Olimpiadi, Giorgia Meloni al Forum per vedere Pietro Sighel (che cade in semifinale) e Arianna FontanaGiorgia Meloni è arrivata al Forum di Assago mercoledì sera per seguire le gare delle Olimpiadi di Milano Cortina.

Olimpiadi, Giorgia Meloni al Forum per lo short track con Pietro Sighel e la staffetta con Arianna FontanaGiorgia Meloni ha visitato il Forum di Assago il 18 febbraio, dopo aver deciso di assistere di persona alle gare di short track ai Giochi di Milano-Cortina.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Meloni: Chi manifesta contro le Olimpiadi è nemico dell’Italia; Meloni: cortei anti-Giochi nemici Italia. E su Pucci attacca sinistra; Olimpiadi, Meloni sugli scontri a Milano: Chi manifesta contro i Giochi è nemico dell'Italia. Solidarietà alla città; Meloni: 'Chi manifesta contro i Giochi è nemico dell'Italia'.

olimpiadi giorgia meloni alOlimpiadi, Giorgia Meloni al Forum per lo short track con Pietro Sighel e la staffetta con Arianna FontanaLa presidente del consiglio Giorgia Meloni è arrivata, a sorpresa, al Forum di Assago mercoledì sera, 18 febbraio, per assistere alle gare dei 500 metri di short track maschile e per la finale dei 300 ... milanotoday.it

olimpiadi giorgia meloni alGiorgia Meloni in tribuna d'onore al Forum di Assago per lo short track olimpicoLa premier ai GIochi di Milano-Cortina 2026 con il presidente della Fondazione Giovanni Malagò, il ministro Andrea Abodi, il presidente della Lombardia Attilio Fontana. Nella fila superiore il preside ... msn.com