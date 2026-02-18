Olimpiadi e Gruppi Militari Il sostegno che trasforma un sogno in orgoglio nazionale

Il coinvolgimento degli atleti militari nelle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 deriva dalla tradizione consolidata di supporto tra le forze armate italiane. Molti tra loro sono provenienti dai Gruppi Sportivi Militari, che investono nella preparazione degli atleti di alto livello. Questa collaborazione permette di trasformare il sogno olimpico in un motivo di orgoglio nazionale, con atleti che si allenano quotidianamente in strutture specializzate. La presenza di rappresentanti delle forze armate testimonia l’impegno delle istituzioni italiane nel promuovere lo sport di eccellenza.

Nella delegazione italiana che partecipa alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, una quota significativa degli atleti proviene dai Gruppi Sportivi Militari e dalle Forze dell’Ordine italiane. Circa 133 atleti militari, quasi il 70% della spedizione italiana, tra le Forze armate e Forze di Polizia sono presenti nel Team Italia. Percentuale che sale al 95% se si escludono dal conteggio i 45 giocatori e giocatrici delle squadre nazionali di hockey su ghiaccio che militano in società sportive private. Questi atleti non rappresentano solo l’Italia nello sport ma anche i valori dei corpi in cui sono affiliati come disciplina, spirito di sacrificio, attaccamento al dovere e rispetto delle regole.🔗 Leggi su Sportface.it

