Olimpiadi | domani è il grande giorno del debutto dello sci alpinismo
Domani, giovedì 19 febbraio, lo sci alpinismo fa il suo debutto alle Olimpiadi di Bormio. La gara si svolge sulla pista Stelvio, dove atleti provenienti da tutto il mondo si sfideranno per conquistare le prime medaglie olimpiche della disciplina. In particolare, si assegnano i titoli nella Sprint Race sia per le donne che per gli uomini. Tra i partecipanti, i talentuosi atleti italiani, tra cui Giulia, proveniente dalla Valtellina, sono pronti a affrontare la sfida. La competizione promette momenti emozionanti sulla neve.
Azzurri a caccia di podio nel debutto della disciplina: l'Italia dello Sci Alpinismo alle OlimpiadiLa squadra italiana di sci alpinismo scende in pista per la sua prima gara olimpica.
Olimpiadi Milano-Cortina 2026: al centro del mondo dello sci alpinismo c'è sempre la Polisportiva AlbosaggiaLe Olimpiadi Milano-Cortina 2026 portano l’attenzione sullo sci alpinismo, con la Polisportiva Albosaggia protagonista nella provincia di Sondrio.
Marco Odermatt riparte vincendo a Soelden | Coppa del Mondo di Sci Alpino 2025/26
OLIMPIADI - Domani in gigante a Cortina con Federica Brignone, Sofia Goggia e Lara Della Mea. #fisiVeneto #AlpineSkiing MilanoCortina2026 facebook
Da domani Giovanni Morini, Marco Zanetti, Elvis Merzlikins, Davide Fadani, Kevin Bozon, Diego Kostner e Luca Elia Zanatta scenderanno in pista con le rispettive Nazionali alle Olimpiadi Milano-Corti x.com