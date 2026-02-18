Olimpiadi | domani è il grande giorno del debutto dello sci alpinismo

Domani, giovedì 19 febbraio, lo sci alpinismo fa il suo debutto alle Olimpiadi di Bormio. La gara si svolge sulla pista Stelvio, dove atleti provenienti da tutto il mondo si sfideranno per conquistare le prime medaglie olimpiche della disciplina. In particolare, si assegnano i titoli nella Sprint Race sia per le donne che per gli uomini. Tra i partecipanti, i talentuosi atleti italiani, tra cui Giulia, proveniente dalla Valtellina, sono pronti a affrontare la sfida. La competizione promette momenti emozionanti sulla neve.

Domani, giovedì 19 febbraio, è il grande giorno del debutto dello sci alpinismo nel programma dei Giochi olimpici invernali: sulla pista Stelvio di Bormio verranno infatti assegnati i titoli e le medaglie della Sprint Race femminile e maschile con l'Italia, rappresentata dai valtellinesi Giulia.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Azzurri a caccia di podio nel debutto della disciplina: l'Italia dello Sci Alpinismo alle OlimpiadiLa squadra italiana di sci alpinismo scende in pista per la sua prima gara olimpica.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: al centro del mondo dello sci alpinismo c'è sempre la Polisportiva AlbosaggiaLe Olimpiadi Milano-Cortina 2026 portano l’attenzione sullo sci alpinismo, con la Polisportiva Albosaggia protagonista nella provincia di Sondrio.

Marco Odermatt riparte vincendo a Soelden | Coppa del Mondo di Sci Alpino 2025/26

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.