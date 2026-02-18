Olimpiadi che cos’è il victory selfie

Milano Cortina 2026 ha lanciato il “victory selfie” per coinvolgere il pubblico e rendere le vittorie più condivisibili sui social. Questa novità nasce dall’esigenza di avvicinare gli spettatori alle imprese degli atleti, grazie a foto spontanee scattate subito dopo le medaglie. Un esempio concreto è stato il primo selfie di un atleta azzurro, che ha fatto il giro di Internet in pochi minuti.

Dal Podio al : La Rivoluzione Digitale delle Olimpiadi. Milano Cortina 2026 ha inaugurato un nuovo capitolo nella storia delle Olimpiadi, introducendo il "victory selfie". Un autoscatto celebrativo con smartphone Samsung, che ha trasformato il tradizionale podio in un palcoscenico digitale condiviso in tempo reale con il mondo. Questa pratica, nata ai Giochi di Parigi 2024, coinvolge oltre 3.800 atleti olimpici e paralimpici, ridefinendo il rapporto tra sport, immagine e comunicazione. Un Rito che Cambia: Dalla Fotografia al Selfie. Sotto le luci di Milano e tra le vette di Cortina d'Ampezzo, Livigno e Predazzo, il cerimoniale olimpico ha subito una svolta inaspettata.

