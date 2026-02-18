Olimpiadi | Arianna Fontana ed Elisa Confortola portano ancora la Valtellina sul podio

Arianna Fontana e Elisa Confortola hanno portato un’altra medaglia alla Valtellina, questa volta alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, grazie alla loro performance nella staffetta di short-track. La gara si è svolta sul ghiaccio di Cortina, dove le atlete italiane hanno superato le avversarie con una strategia energica e determinata. La coppia ha dimostrato grande velocità e coordinazione, contribuendo a un risultato storico per la regione. La medaglia d’argento è arrivata dopo una competizione intensa e combattuta fino all’ultimo giro.

Nella finale della staffetta femminile di short-track l'Italia conquista l'argento e con 14 medaglie la campionessa di Polaggia diventa l'atleta azzurra più medagliata di sempre ai Giochi staccando Edoardo Mangiarotti Nella finale A, le azzurre hanno affrontato i primi giri in quarta e ultima posizione, alle spalle delle tre avversarie, Olanda, Canada e Corea. Poi, il primo colpo di scena, la caduta della favoritissima Olanda che ha permesso a Canada e Italia che scappare in testa e tentare la fuga. Dopo alcuni giri, l'atleta canadese, che si trovava in vetta, ha perso il passo facendosi superare da Italia e Corea.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Olimpiadi: Arianna Fontana ed Elisa Confortola mettono nel mirino altre due medaglieArianna Fontana ed Elisa Confortola puntano a conquistare altre due medaglie alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dopo aver già ottenuto ottimi risultati nelle prime gare di short-track. Olimpiadi, Elisa Confortola: "Un onore portare la Valtellina sul tetto del mondo"Elisa Confortola si commuove dopo aver vinto l’oro nella staffetta mista dello short-track. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Arianna Fontana: il record di medaglie Olimpiche, tutti i numeri e il palmarès aggiornato · Short track; Olimpiadi: Arianna Fontana ed Elisa Confortola mettono nel mirino altre due medaglie; Arianna Fontana eguaglia Mangiarotti: tutti i record battuti e quelli nel mirino; Blog | Olimpiadi: Italia oro nella staffetta mista di short track. Oggi nuova gara per Arianna Fontana - Alley Oop. Olimpiadi, Arianna Fontana nella leggenda: 14 medaglie olimpiche e record italianoArianna Fontana entra nella storia dei Giochi Olimpici invernali. Conquistando l'argento nella staffetta femminile sui 3000 metri dello short ... iltempo.it Arianna Fontana, come te nessuno mai! Il nuovo argento a Milano Cortina 2026 la rende la sportiva italiana più medagliata di sempre alle OlimpiadiArianna Fontana alle scrive una nuova pagina dello sport italiano vincendo la medaglia d'argento nella finale 3000 metri staffetta femminile di Short Track ... vogue.it Un altro argento per l’Italia a questi meravigliosi Giochi! Azzurre seconde nella staffetta 3000 metri di short track e Arianna Fontana sempre di più nella storia: vince la 14ª medaglia olimpica, superato il record (13) dell’ex schermidore Edoardo Mangiarotti facebook Arianna Fontana, la medaglia numero 14 può attendere: “Presa a sportellate dall’avversaria cinese” x.com