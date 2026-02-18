Olimpiadi | a Livigno continua la grande giornata della Cina

A Livigno, la Cina vive una giornata memorabile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Dopo aver conquistato il primo oro in oltre dieci giorni di competizioni, gli atleti cinesi tornano in pista per vincere un secondo oro in meno di due ore. La vittoria si è concretizzata con una performance impressionante nello Snow Park, attirando l’attenzione di tutto il pubblico presente. La corsa al podio continua, mentre gli atleti cinesi cercano di consolidare il loro successo in questa giornata.

Dopo il successo di Su Yiming nello snowboard slopestyle maschile attorno alle 13, infatti, pochi minuti dopo un'altra cinese, Mengtao Xu è salita sul gradino più alto del podio negli Aerials del freestyle ski. Staccata di oltri 10 punti l'australiana Danielle Scott che comunque con il suo 102,17 si è garantita la medaglia d'argento. Bronzo per l'altra cinese Qi Shao. Xu Mengtao, nel suo palmares può vantare anche un Mondiale e sei coppe del mondo, bissa così l'oro olimpico già conquistato in casa, a Pechino, quattro anni fa.

