Olimpiadi 2026 | orari streaming e pettorali dello slalom femminile di sci alpino in tv

L’organizzazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 ha annunciato gli orari, lo streaming e i pettorali dello slalom femminile di sci alpino, che si svolgerà tra pochi giorni. La gara si terrà sulla pista di Cortina d’Ampezzo, attirando molti appassionati di sport sulla piattaforma digitale ufficiale e in diretta TV.

Al culmine della rassegna olimpica dedicata allo sci alpino, l’attenzione si concentra sulla sfida dello slalom femminile, evento che rappresenta uno dei momenti più attesi delle gare di Cortina d’Ampezzo. Con un programma definito e un’impennata di emozioni, questa disciplina propone l’ultimo attributo della massima competizione invernale, coinvolgendo atlete di tutto il mondo pronte a scrivere il proprio nome nella storia olimpica. Le due manches dello slalom femminile sono state calendarizzate con grande precisione. La prima partenza è prevista alle ore 10:00, seguendo un percorso che testerà le capacità tecniche delle sciatrici nei tratti iniziali. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Olimpiadi 2026: orari, streaming e pettorali dello slalom femminile di sci alpino in tv Sci alpino oggi, Olimpiadi 2026: orari slalom femminile, tv, streaming, pettorali di partenzaOggi, durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si svolge lo slalom femminile di sci alpino, una gara che promette emozioni forti. Quando lo sci alpino oggi in tv, Olimpiadi 2026: orari slalom femminile, streaming, pettorali di partenzaOggi, in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, lo sci alpino torna in tv con la prova di slalom femminile. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Olimpiadi 2026, gli italiani in gara oggi mercoledì 11 febbraio | Orari e finali: programma e dove vedere in…; Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv: orari mercoledì 11 febbraio, streaming, calendario italiani in gara; Olimpiadi 2026, il programma del 10 febbraio a Milano Cortina; Olimpiadi, quattro medaglie azzurre | Gli italiani in gara oggi: orari e finali. Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv: orari 18 febbraio, tv, streaming, calendario italiani in garaOggi mercoledì 18 febbraio va in scena la quindicesima giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: prosegue il grande evento sportivo ... oasport.it Quando gioca l’Italia oggi nel curling, Olimpiadi 2026: orari mercoledì 18 febbraio, avversarie, tv, streamingOggi mercoledì 18 febbraio l'Italia affronterà il Canada in una fondamentale partita del torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano ... oasport.it Non perdere neanche un secondo delle Olimpiadi 2026: ecco gli orari di Pellegrino, Vittozzi e la finale di Sighel. Scopri quando l'Italia scende in pista per l'oro il 18 febbraio. https://ebx.sh/0UC80T facebook Programma #Olimpiadi Milano-Cortina 16 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tv x.com