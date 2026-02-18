Olimpiadi 2026 Marta Bassino | Contenta di aver abbracciato Federica Brignone

Marta Bassino ha incontrato Federica Brignone al J Medical di Torino, dopo averla vista in tv. La causa di questo incontro è il ritiro delle due atlete italiane, protagoniste delle Olimpiadi 2026. Bassino ha dichiarato di essere felice di aver potuto abbracciare la compagna di squadra, reduce dai successi olimpici. Le due si sono scambiate parole di incoraggiamento e si sono confrontate sui prossimi appuntamenti stagionali. L’incontro si è svolto in un clima di grande entusiasmo tra le atlete italiane.

“ Sono contenta di aver visto e abbracciato Federica dopo averla vista in tv “. Lo ha detto Marta Bassino, che mercoledì ha incontrato al J Medical a Torino Federica Brignone, la compagna di squadra reduce dal doppio oro alle Olimpiadi. La sciatrice 29enne piemontese non ha infatti potuto prendere parte a Milano Cortina a causa dell’infortunio patito il 22 ottobre 2025 durante un allenamento in Val Senales. Bassino sta proseguendo il recupero nella struttura torinese: “Ci vorrà ancora un po’di tempo, verso fine stagione proverò a rimettere gli sci ma non c’è ancora nulla di certo. Il mio recupero sta andando bene, procede stiamo lavorando tanto, ci vuole ancora un po’ di pazienza”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

