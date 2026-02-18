Lollobrigida afferma che le Olimpiadi 2026 rappresentano un’occasione unica per lo sport italiano, poiché ha dovuto aspettare oltre tre decenni per vedere il suo sport ospite di un evento così importante nel nostro paese. La causa di questa sua emozione deriva dalla lunga attesa e dalla volontà di coinvolgere i giovani, che guardano alle competizioni con entusiasmo e aspettative.

“Io sono invidiosa perché per far innamorare la gente del mio sport ho dovuto aspettare 35 anni e l’occasione di un’Olimpiade in Italia. I valori che i calciatori trasmettono sono i valori che tutti i bambini desiderano, quindi vorrei consigliargli di rispecchiare e incarnare la correttezza, che i bambini li guardano. Hanno questa fortuna che per me è un privilegio”. Lo dice a LaPresse Francesca Lollobrigida, campionessa olimpica nel pattinaggio di velocità ai Giochi di Milano Cortina sui 3000 e 5000 metri, rispondendo su quali valori il mondo del calcio dovrebbe apprendere da quello olimpico, in questi giorni di aspre polemiche in tema di sportività dopo il derby d’Italia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, Lollobrigida: "Da giocatori mi aspetto correttezza, bimbi li guardano"

