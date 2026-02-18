Lollobrigida ha affermato che le aziende devono riflettere su come sostenere i genitori, soprattutto in vista delle Olimpiadi 2026. La sua dichiarazione nasce dal fatto che molte donne, come atlete e madri, affrontano sfide quotidiane mentre concorrono a livelli elevati. Ha sottolineato l’importanza di mostrare modelli positivi, come le mamme che lavorano e praticano sport, per motivare altre donne a non arrendersi. Un esempio concreto è rappresentato da alcune atlete che hanno raccontato come la famiglia possa essere un supporto fondamentale durante gli allenamenti.

“Vedere una mamma, un’atleta, una donna in carriera con un figlio deve incoraggiare. Non dobbiamo smontarci tra di noi, volevo dare un messaggio positivo”. Lo dice a LaPresse Francesca Lollobrigida, medaglia d’oro nel pattinaggio di velocità alle Olimpiadi 2026 sui 3000 e 5000 metri. Le immagini di lei con in braccio il figlio di due anni dopo il trionfo hanno fatto il giro del mondo, riproponendo in Italia il tema del rapporto tra genitorialità e lavoro. “L’anno scorso in Norvegia ho visto una palestra con una zona con un nido. Sono rimasta a bocca aperta perché le mamme e i papà che vogliono fare due ore di palestra possono lasciare i bambini alle maestre. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Olimpiadi 2026, Lollobrigida: "Aziende si chiedano cosa fare per poter aiutare genitori"

