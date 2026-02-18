Olimpiadi 2026 le pagelle dell’Italia | Sighel preso di mira dai giudici; Wierer si inabissa in una giornata nera

Durante le Olimpiadi 2026, Caterina Sighel ha ricevuto giudizi negativi dai giudici, accusata di aver alterato una gara di short track. La sua performance ha sollevato polemiche, con alcuni esperti che sottolineano come la sua tattica abbia influenzato il risultato finale. Nel frattempo, la giornata di Wierer è stata deludente, con la biathlonista italiana che ha commesso errori e perso terreno. La gara di sci di fondo ha visto anche la gara di Ganz, che si è staccata troppo presto dal gruppo di testa, peggiorando la sua posizione.

PAGELLE ITALIA OLIMPIADI (mercoledì 18 febbraio). Caterina Ganz (sci di fondo), 5,5: si stacca troppo presto dalle atlete del gruppo di testa. Un passo indietro rispetto all'ottima prova nella staffetta di sabato scorso. Iris De Martin Pinter (sci di fondo), 6: oltre ad essere veloce, conferma anche una buona resistenza. La stoffa c'è: questa ragazza può diventare una delle protagoniste del prossimo quadriennio. Lara Della Mea (sci alpino), 6: oggi era tutto contro di lei. Pendio, tracciatura e neve. Non aveva proprio le armi per far valere le sue qualità. Resta il rimpianto per la medaglia mancata di soli 5 centesimi in gigante.