Olimpiadi 2026 Italia a caccia di nuovi ori | oggi lo slalom speciale femminile

Oggi, durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, l’Italia punta a conquistare nuove medaglie nel settore dello sci alpino, con lo slalom speciale femminile. La gara si svolge sulle piste di Cortina, dove le atlete italiane cercano di migliorare il loro bottino dopo le prime medaglie già ottenute nella competizione. Sono otto le medaglie ancora in gioco in questa giornata, creando grande attesa tra gli appassionati italiani.

Sono otto le medaglie in palio oggi, mercoledì 18 febbraio, alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Tanti gli italiani in gara, a cominciare da Federico Pellegrino e Elia Barp, impegnati nella sprint a squadre in tecnica libera di sci di fondo. Lara Della Mea proverà a brillare nell’ultima gara di sci alpino femminile: lo slalom speciale. Nel pomeriggio, andrà in scena la staffetta femminile del biathlon, guidata dalla medaglia d’oro ( la prima di sempre dell’Italia alle Olimpiadi ) Lisa Vittozzi e dalla padrona di casa ad Antholz-Selva Dorothea Wierer. In serata, invece, Pietro Sighel proverà a essere il migliore nei 500m metri maschili di short track. 🔗 Leggi su Lapresse.it

