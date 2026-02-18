Federico Pellegrino ed Elia Barp partecipano oggi alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, spinti dalla voglia di conquistare una medaglia nella sprint a squadre di sci di fondo. La giornata segna otto appuntamenti sportivi, con gli atleti italiani pronti a scendere in pista per portare a casa un risultato importante. Gli orari e i canali televisivi trasmetteranno le gare, che si svolgono nei diversi impianti delle località olimpiche.

Otto titoli in palio oggi, mercoledì 18 febbraio, alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Saranno tanti gli Azzurri in gara, a cominciare da Federico Pellegrino e Elia Barp, impegnati nella sprint a squadre in tecnica libera di sci di fondo. Lara Della Mea proverà a brillare nell’ultima gara di sci alpino femminile: lo slalom speciale. Nel pomeriggio, andrà in scena la staffetta femminile del biathlon, guidata dalla medaglia d’oro ( la prima di sempre dell’Italia alle Olimpiadi ) Lisa Vittozzi e dalla padrona di casa ad Antholz-Selva Dorothea Wierer. In serata, invece, Pietro Sighel proverà a essere il migliore nei 500m metri maschili di short track. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Olimpiadi 2026, il programma di oggi 18 febbraio: gli italiani in gara, orari e dove vederli

