Olimpiadi 2026 a Milano-Cortina Italia a caccia di nuovi ori | oggi lo slalom speciale femminile – La diretta

Otto medaglie da assegnare nella giornata di oggi, mercoledì 18 febbraio, ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Riflettori puntati sugli Azzurri, protagonisti in diverse discipline. Si parte con lo sci di fondo, dove Federico Pellegrino ed Elia Barp saranno impegnati nella sprint a squadre in tecnica libera, una prova che promette spettacolo e ritmi altissimi. Attesa anche per Lara Della Mea, chiamata a lasciare il segno nello slalom speciale, ultima gara del programma femminile di sci alpino. Nel pomeriggio spazio al biathlon con la staffetta femminile: a guidare il quartetto azzurro ci saranno Lisa Vittozzi, già medaglia d’oro e prima italiana di sempre a conquistare il titolo olimpico nella disciplina, e Dorothea Wierer, autentica beniamina di casa ad Antholz-Anterselva. 🔗 Leggi su Lapresse.it

