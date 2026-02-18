Olimpiadi 2026 a Milano-Cortina Italia a caccia di nuovi ori | oggi lo slalom speciale femminile – La diretta
Oggi, mercoledì 18 febbraio, l’Italia punta a conquistare nuove medaglie nello slalom speciale femminile ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. La gara si svolge tra le montagne delle Dolomiti, dove le atlete cercano di portare a casa il primo oro della giornata. Sono otto le medaglie in palio, e la squadra italiana si prepara per affrontare le sfide con determinazione.
Otto medaglie da assegnare nella giornata di oggi, mercoledì 18 febbraio, ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Riflettori puntati sugli Azzurri, protagonisti in diverse discipline. Si parte con lo sci di fondo, dove Federico Pellegrino ed Elia Barp saranno impegnati nella sprint a squadre in tecnica libera, una prova che promette spettacolo e ritmi altissimi. Attesa anche per Lara Della Mea, chiamata a lasciare il segno nello slalom speciale, ultima gara del programma femminile di sci alpino. Nel pomeriggio spazio al biathlon con la staffetta femminile: a guidare il quartetto azzurro ci saranno Lisa Vittozzi, già medaglia d’oro e prima italiana di sempre a conquistare il titolo olimpico nella disciplina, e Dorothea Wierer, autentica beniamina di casa ad Antholz-Anterselva. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Olimpiadi 2026, Italia a caccia di nuovi ori: oggi lo slalom speciale femminileOggi, durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, l’Italia punta a conquistare nuove medaglie nel settore dello sci alpino, con lo slalom speciale femminile.
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 16 febbraio in DIRETTA: inizia lo slalom, poi Italia-Cina di curlingIl liveblog delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 inizia oggi con lo slalom, seguito dalla partita di curling tra Italia e Cina.
Milano Cortina 2026, per Francesca Lollobrigida oro nel giorno del suo 35° compleanno
