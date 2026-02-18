Olimpiadi 2026 a Cortina tifosi pazzi per le frittelle di mele del Martedì Grasso

A Cortina d’Ampezzo, in occasione delle Olimpiadi 2026, i tifosi hanno scoperto le frittelle di mele del Martedì Grasso. La tradizione carnevalesca si intreccia con l’atmosfera olimpica, attirando numerosi visitatori. Tra le vie affollate, i venditori ambulanti offrono queste gustose dolcezze, diventate subito un must tra gli sportivi e i turisti. La presenza di queste specialità ha reso ancora più vivace l’ambiente, creando un mix di entusiasmo e allegria. La giornata si conclude con l’attesa delle prossime manifestazioni sportive.

Gli appassionati delle Olimpiadi invernali che affollano le strade di Cortina d’Ampezzo hanno ricevuto una dolce sorpresa martedì: le frittelle di mele. A differenza di altri dolci italiani che si trovano tutto l’anno nelle vetrine delle pasticcerie, sono legate all’ultimo giorno di Carnevale, il Martedì Grasso, quando la gente consumava cibi grassi prima di iniziare la Quaresima. “La caratteristica di questo dolce è che deve essere consumato appena preparato”, spiega il pasticcere Massimo Alverà. “È fritto, quindi deve mantenere la croccantezza sia della pastella che lo ricopre che della mela all’interno”, aggiunge. 🔗 Leggi su Lapresse.it

