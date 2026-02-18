olimpia caccia al trofeo poeta vuole il primo titolo

L'Olimpia Milano si prepara a conquistare il primo trofeo stagionale, con Poeta deciso a portare a casa la Coppa Italia. La Final Eight prende il via oggi all’Inalpi Arena di Torino, dove si sfidano le migliori squadre italiane di basket. La competizione durerà cinque giorni e promette partite intense e appassionanti.

Inizia oggi la Final Eight di Coppa Italia che per 5 giorni raccoglie il meglio del nostro basket all’ Inalpi Arena di Torino. È la 50esima edizione del trofeo che con questa formula da “win or go home“ ha regalato sorprese negli anni. In particolare nelle ultime due stagioni, quando Napoli e Trento hanno ribaltato i pronostici contro l’Olimpia. Proprio l’Armani questa sera alle 20.45 scenderà in campo nel turno inaugurale per giocare il quarto di finale contro Trieste. Un legame a doppio filo quello tra le due città, soprattutto nel nome della leggenda Cesare Rubini. Partite secche, senza domani: è il fascino di questa competizione che oggi presenta anche l’altro match tra Brescia e Udine, mentre domani metterà in campo le sfide Venezia-Tortona (ore 18), e Bologna-Napoli (ore 20. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

