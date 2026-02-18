Oh frate spengi ‘sto Netflix! A Camaldoli s’è fatta la quaresima digitale

A Camaldoli, la quaresima digitale è iniziata perché le persone si sono stancate di passare ore davanti a Netflix e ai social. L’Eremo ha deciso di invitare i visitatori a staccare dai dispositivi e vivere la spiritualità senza distrazioni online. Durante la giornata, i fedeli sono stati incoraggiati a leggere, pregare e riflettere, lasciando il cellulare da parte. La proposta ha riscosso successo tra i partecipanti, che hanno apprezzato il silenzio e la calma del luogo. Ora, molti si chiedono quanto durerà questa pausa digitale.

All’ Eremo di Camaldoli non c’è più verso: basta scrollare, basta binge-watchare, basta balletti su TikTok tra un’Ave Maria e una Compieta. Il priore, Don Matteo Ferrari, ha tirato la corda e ha detto chiaro e tondo: “O ché siamo, influencer o monaci?” La notizia fa sorridere, perché l’appello contro i social è arrivato – tenetevi forte – proprio via Facebook. Ma il messaggio è serio: “Fratelli, la cella non è mica il salotto con Netflix acceso e la serie turca che va fino a Mattutino!” Qui si prega, si medita, si cerca l’Altissimo. Non si fa la maratona di film come se si fosse al cinema dell’oratorio. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Oh frate, spengi ‘sto Netflix! A Camaldoli s’è fatta la quaresima digitale Il priore di Camaldoli spegne i social ai monaci: «Cercate Dio, non film su Netflix»Il priore di Camaldoli ha deciso di spegnere i social ai monaci perché vuole che si concentrino sulla ricerca di Dio, non sulla visione di film su Netflix. Leggi anche: “Sto male”, l’annuncio del concorrente di Ballando con le Stelle prima della finale! “Non ce l’ho fatta” Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. "IO SONO ROSA RICCI" E' DISPONIBILE DA OGGI SU NETFLIX. #IoSonoRosaRicci è il prequel della serie cult per ragazzi (e non solo, ndr.) #MareFuori, diretto da #LydaPatitucci e scritto da Maurizio Careddu (co-creatore di “Mare Fuori”) e Luca Infascelli, co facebook Otto episodi su Netflix per raccontare un padre e una figlia: lui ex medico, lei coinvolta in un gruppo neonazista. La serie spagnola evita la retorica e indaga fragilità, responsabilità e bisogno di appartenenza con uno sguardo sobrio. di @CLCasiraghi x.com