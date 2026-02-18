Stefano Scarpetta alla guida dell’Economia Ocse: un italiano al timone delle politiche globali. Stefano Scarpetta è stato nominato capo economista dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse). Assumerà ufficialmente l’incarico il 1° aprile 2026, portando al vertice del dipartimento economico dell’Ocse una solida esperienza di oltre trent’anni e una visione strategica maturata in contesti internazionali complessi. La nomina, annunciata il 17 febbraio 2026, rappresenta un riconoscimento significativo per l’economista italiano e un’opportunità per l’Italia di influenzare le politiche economiche globali.🔗 Leggi su Ameve.eu

Stefano Scarpetta: chi è l'italiano esperto di lavoro nominato nuovo capo economista dell'OcseStefano Scarpetta ha accettato il ruolo di capo economista dell'Ocse dopo essere stato scelto dall'organizzazione, che ha bisogno di una guida forte per analizzare le tendenze globali.

Chi è Stefano Scarpetta, il nuovo capo economista dell’OcseIl governo ha scelto Stefano Scarpetta come nuovo capo economista dell’Ocse, dopo aver deciso di rinnovare la direzione dell’organizzazione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ocse: chi è Stefano Scarpetta, il nuovo capo economista italiano; Stefano Scarpetta, l'italiano esperto di politiche sociali è il nuovo capo economista dell'Ocse: ecco chi è; Ocse, Scarpetta è il nuovo capo economista: ecco chi è; Ocse, è l’italiano Stefano Scarpetta il nuovo capo economista.

Chi è Stefano Scarpetta, il nuovo capo economista dell’OcseL’ex consulente presso la Banca mondiale ricoprirà il nuovo incarico a partire dal 1° aprile 2026. È il terzo italiano a svolgere questo ruolo dopo Ignazio Visco e Pier Carlo Padoan Stefano Scarpetta ... tpi.it

Ocse: chi è Stefano Scarpetta, il nuovo capo economista italianoInizierà il suo incarico dal 1° aprile come capo economista dell’Ocse, dopo una carriera di oltre tre decenni all’interno dell’organizzazione. Dal 2013 ha guidato la Direzione per l’Occupazione, il ... tg24.sky.it

L'italiano Stefano Scarpetta nuovo capoeconomista dell'Ocse. L'incarico da aprile. Cormann: 'Leadership eccezionale' #ANSA facebook

L'italiano Stefano Scarpetta nuovo capoeconomista dell'Ocse. L'incarico da aprile. Cormann: 'Leadership eccezionale' #ANSA x.com