Il National Institute of Standards and Technology (Nist) ha avviato a inizio gennaio una campagna per trovare metodi efficaci per garantire la sicurezza degli agenti di intelligenza artificiale. La causa è la crescente diffusione di sistemi IA che possono influenzare decisioni e attività quotidiane. La proposta prevede l’adozione di standard chiari e controlli più stringenti. L’obiettivo è eliminare ogni rischio legato all’uso di queste tecnologie, coinvolgendo aziende e sviluppatori in un confronto aperto. La questione rimane centrale nel dibattito sulla regolamentazione dell’intelligenza artificiale.

A inizio gennaio, il National Institute of Standards and Technology (Nist) del Dipartimento del Commercio americano lanciava un appello pubblico per capire quali fossero i migliori approcci per rendere sicuri gli agenti di intelligenza artificiale. Sempre più utilizzati dalle varie aziende, questi strumenti nascondono un alto rischio per la sicurezza nazionale, a iniziare dagli hackeraggi. Non solo. “Se non vengono controllati”, scriveva il Nist, “potrebbero minare la fiducia dei consumatori e frenare l’adozione delle più recenti innovazioni in materia di intelligenza artificiale”. Per questo dava 60 giorni di tempo a società, ricercatori e altri stakeholders per formulare “esempi concreti, buone pratiche, casi di studio e raccomandazioni attuabili basate sulla loro esperienza nello sviluppo e nell’implementazione di sistemi di agenti IA e nell’anticipazione dei rischi correlati”. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Obiettivo zero rischi. Ecco l’iniziativa degli Usa sugli agenti IA

Leggi anche: "Colmare divario con Usa e Cina". IA, l'allarme di Draghi: quali sono i rischi

L’accordo del 2009 tra Italia e Usa sugli agenti dell’Ice e il terrorismoL’Italia e gli Stati Uniti hanno mantenuto un accordo dal 2009 per condividere informazioni sugli agenti dell’Ice.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.