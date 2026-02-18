Obbligazionario | cinque idee per gli investitori europei

Nel 2025, i mercati obbligazionari hanno registrato rendimenti elevati, spinti dalla crescita dei tassi di interesse. Gli investitori europei hanno approfittato di queste occasioni, ma ora si preparano a nuove sfide. Gli analisti suggeriscono cinque strategie pratiche per affrontare il 2026, tra cui diversificare i portafogli e monitorare attentamente le emissioni di breve termine. La volatilità dei mercati e le decisioni delle banche centrali continueranno a influenzare le scelte degli investitori nei prossimi mesi. La sfida resta nel trovare opportunità di rendimento sostenibile.

Dopo aver registrato solidi rendimenti totali nel 2025, riteniamo che i mercati obbligazionari continueranno a rappresentare una fonte di valore durevole nel 2026. Lo sottolinea Marco Giordano, I nvestment Director di Wellington Management. Come delineato nell’outlook obbligazionario per il 2026, stimolo fiscale, investimenti in IA e deregolamentazione dei mercati finanziari – spiega l’esperto – s ono destinati a sostenere l a crescita quest’anno, sebbene l’incertezza sul commercio e i crescenti interrogativi sull’indipendenza delle banche centrali aggiungano complessità a prospettive di inflazione poco chiare. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

