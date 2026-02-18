Obama | Gli alieni esistono poi ritratta parzialmente la dichiarazione
L’ex presidente Barack Obama ha dichiarato pubblicamente che gli alieni esistono, suscitando sorpresa tra il pubblico e i ricercatori UFO, prima di fare marcia indietro in modo parziale. La sua affermazione, fatta durante un evento pubblico, ha acceso discussioni sui possibili segreti nascosti dai governi. Poco dopo, Obama ha precisato di non avere prove definitive e di non sapere se gli extraterrestri abbiano visitato la Terra, lasciando aperti molti interrogativi.
L’ex Presidente scuote il mondo sugli UFO prima di una parziale smentita che alimenta nuovi dubbi sui segreti di Stato. Il confine sottile tra la verità scientifica e il segreto militare si è fatto improvvisamente più labile durante una recente apparizione pubblica dell’ex inquilino della Casa Bianca. Barack Obama ha scosso l’opinione pubblica mondiale affrontando il tema degli alieni con una franchezza che pochi avrebbero previsto inizialmente. Le sue parole hanno riacceso i riflettori su uno dei misteri più antichi dell’era moderna. “C’è del materiale, ci sono filmati e registrazioni di oggetti nei cieli che non sappiamo esattamente cosa siano,” ha dichiarato Obama con un tono che mescolava curiosità e pragmatismo istituzionale. 🔗 Leggi su Novella2000.it
