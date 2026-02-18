Oasis tribute band al Lizard | i The Morning Glory sul palco

Giovedì 27 febbraio, i The Morning Glory portano sul palco del Lizard le canzoni degli Oasis, attirando molti fan del britpop. La band tribute si esibirà per celebrare la musica di Liam e Noel Gallagher, offrendo un concerto ricco di energia e successi. La serata promette di trasportare il pubblico indietro nel tempo, con un repertorio fedele e coinvolgente.

Giovedì 27 febbraio Palermo si prepara a rivivere le atmosfere del britpop con una serata imperdibile al Lizard. Sul palco saliranno i The Morning Glory, storica tribute band siciliana degli Oasis, attiva da più di dieci anni e punto di riferimento per gli amanti del sound made in Manchester.L'appuntamento è fissato per le ore 21: un viaggio musicale tra le hit che hanno segnato un'intera generazione, da Wonderwall a Don't Look Back in Anger, senza dimenticare gli altri brani simbolo che hanno consacrato la band britannica nell'Olimpo degli anni '90.