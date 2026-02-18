NVIDIA GTC 2026 | l’AI si proietta nel futuro con chip inediti per inferenza e nuove architetture

NVIDIA ha annunciato che il 15 marzo 2026, a San Jose, presenterà nuove tecnologie nel settore dell’intelligenza artificiale. La causa di questa novità è la crescente domanda di chip più potenti per l’inferenza e l’elaborazione dei dati. Durante l’evento, l’azienda svelerà dispositivi con architetture innovative mai utilizzate prima, destinati a migliorare le prestazioni nelle applicazioni di AI. NVIDIA si prepara a rivoluzionare il mercato con queste soluzioni avanzate, che potrebbero cambiare il modo di utilizzare l’intelligenza artificiale nei diversi settori.

NVIDIA punta al futuro: al GTC 2026 chip rivoluzionari per l’intelligenza artificiale. Il 15 marzo 2026, a San Jose, NVIDIA presenterà tecnologie inedite nel campo dell’intelligenza artificiale, promettendo chip mai visti prima. L’annuncio dell’amministratore delegato Jensen Huang ha scatenato un’ondata di speculazioni, con gli analisti che ipotizzano varianti della famiglia Rubin o un’anteprima della generazione Feynman, architetture cruciali per superare i limiti attuali nell’inferenza dell’AI. In un mercato in rapida evoluzione, NVIDIA si prepara a ridefinire gli equilibri tecnologici. L’evoluzione del mercato: dall’addestramento all’inferenza.🔗 Leggi su Ameve.eu NVIDIA GTC 2026: Huang promette svolta tecnologica con chip inediti per AI e calcolo accelerato. Feynman sfida Rubin?Durante la presentazione alla GTC 2026, Jensen Huang ha annunciato che NVIDIA lancerà nuovi chip innovativi per l’intelligenza artificiale e il calcolo ad alte prestazioni. Microsoft Maia 200: il nuovo chip per l’inferenza AI a 3nmLa tecnologia dei chip continua a evolversi, e il nuovo Microsoft Maia 200 rappresenta un passo importante per l'inferenza AI a 3nm. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: NVIDIA farà una conferenza al GTC 2026 il 16 marzo; Oltre il 50% dei software program aziendali potrebbe passare all’intelligenza artificiale, afferma il CEO di Mistral; Nvidia Blackwell riduce i costi AI fino a 10x e accelera l’inferenza open-source -; Yakuza Kiwami 3 sarà l'ultimo gioco della serie Kiwami. Jensen Huang promette chip mai visti prima al GTC 2026: NVIDIA pronta a stupire con nuove architetture IAJensen Huang ha annunciato che al GTC 2026 NVIDIA presenterà chip mai visti prima. Le novità potrebbero riguardare evoluzioni della linea Rubin o la futura architettura Feynman. multiplayer.it NVIDIA pronta a stupire: in arrivo chip mai visti prima al GTC 2026NVIDIA annuncerà nuovi chip rivoluzionari al GTC 2026, puntando sull'AI e rafforzando partnership e acquisizioni strategiche. tech.everyeye.it GeForce NOW festeggia sei anni con 24 nuovi titoli a febbraio (Adnkronos) - Il servizio di streaming videoludico di NVIDIA inaugura il suo settimo anno di attività con un bilancio che supera il miliardo di ore di gioco erogate. Questo anniversario non viene cele facebook