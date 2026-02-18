Nuovo trapianto sul bimbo di Napoli il legale | Per i medici la riuscita è al 10% Ora la visita del team di esperti

Il bambino di Napoli, che ha subito un trapianto di cuore danneggiato, ha poche speranze di successo: i medici stimano solo il 10% di probabilità di recupero. Il legale del padre ha confermato che il team medico sta effettuando una nuova valutazione sulla possibilità di proseguire con l’intervento. La famiglia attende con ansia i risultati di questa visita specialistica, che si svolge al Monaldi. Intanto, gli esperti stanno analizzando attentamente le condizioni del piccolo per decidere il da farsi.

C’è un cuore compatibile per Domenico. La notizia è arrivata nella tarda serata di ieri - martedì 18 febbraio, quando mamma Patrizia è stata convocata d’urgenza all’ospedale Monaldi di Napoli, dove il bambino è ricoverato in condizioni stabili, ma critiche, ormai dallo scorso 23 dicembre, quando è stato sottoposto ad un trapianto di cuore con un organo lesionato. Una speranza arrivata al termine di una giornata complessa. L’assegnazione è legata ad una serie di parametri — non solo il gruppo sanguigno, ma anche peso, età e condizioni cliniche del paziente. Da considerare sono anche i fattori di rischio e le possibilità di riuscita dell’intervento. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Nuovo trapianto sul bimbo di Napoli, il legale: "Per i medici la riuscita è al 10%". Ora la visita del team di esperti Il team di cardiologi visita il bimbo del cuore “bruciato”, la mamma fuori dalla stanza. L’ipotesi sul trapianto: «C’è il 10% di riuscita»L’équipe di cardiologi visita il bambino gravemente ustionato, con la madre che resta fuori dalla stanza. Napoli, legale famiglia bimbo su nuovo trapianto cuore: "10% di possibilità di riuscita"A Napoli, un legale che rappresenta la famiglia di un bambino ha spiegato che le possibilità di successo per un nuovo trapianto di cuore sono appena del 10%. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Un team di esperti deciderà oggi sul trapianto di un cuore nuovo al bimbo; Bimbo trapiantato, c'è nuovo cuore. Esperti valuteranno compatibilità; Il caso del cuore danneggiato trapiantato a un bambino a Napoli, facciamo il punto; Bimbo trapiantato a Napoli, il nuovo cuore che viene del nord. Il chirurgo della prima operazione chiede di ripetere l’intervento. Bimbo del cuore bruciato, c’è un nuovo organo disponibile. Valutazione rimandata a mercoledì con l’Heart team di espertiConvocata d'urgenza la madre del piccolo ricoverato al Monaldi. Il legale: C'è un cuore compatibile, in serata la decisione ... ilfattoquotidiano.it Bimbo in attesa di trapianto di cuore: c’è un nuovo organo/ Avvocato: 10% che intervento riescaA Storie Italiane gli aggiornamento sul caso del bimbo in attesa di trapianto di cuore: ecco che cosa è successo nelle ultime ore, i dettagli ... ilsussidiario.net Napoli, la scelta dei medici sul nuovo trapianto al bimbo del Monaldi x.com Ogni decisione in merito all'eventuale trapianto del cuore nuovo al bimbo di Napoli, di cui si è avuta disponibilità nella serata di ieri, "sarà presa solo in seguito alla valutazione del team di esperti che nella giornata di oggi si esprimerà sulla trapiantabilità del facebook