Nuovo trapianto cuore bimbo no esperti

Il comitato di esperti dell'ospedale Monaldi di Napoli ha deciso di non approvare un nuovo trapianto di cuore su un bambino di due anni e mezzo. La causa è il fallimento del primo intervento, avvenuto lo scorso dicembre, quando il cuore trapiantato si è danneggiato. I medici avevano proposto di ripetere l'operazione, ma gli specialisti hanno ritenuto rischioso procedere. La famiglia attende ora nuove indicazioni sui prossimi passi da seguire. La decisione ha suscitato molte reazioni tra i genitori e i medici coinvolti.

15.45 Il comitato di esperti riunito all' ospedale Monaldi di Napoli ha espresso parere negativo al nuovo trapianto di cuore sul bimbo di due anni e mezzo al quale lo scorso dicembre era stato trapiantato un cuore risultato danneggiato. Le condizioni di Domenico non sono compatibili con un nuovo trapianto, secondo gli esperti per ore a consulto. Ieri sera la disponibilità del cuore per il piccolo Domenico. Ma si attendeva la valutazione del consulto degli esperti provenienti da tutta Italia per dare il via libera al nuovo trapianto.