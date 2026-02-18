Nuovo cuore bimbodeciderà team esperti

Un team di specialisti deciderà se il bambino di Napoli, che ha ricevuto un cuore nuovo nella serata di ieri, potrà sottoporsi al trapianto. La valutazione sulla possibilità di operarlo si svolgerà oggi nel reparto di Terapia Intensiva del Monaldi, dove il piccolo è stato ricoverato.

8.05 Ogni decisione in merito all'eventuale trapianto del cuore nuovo al bimbo di Napoli, di cui si è avuta la disponibilità nella serata di ieri,"sarà presa solo in seguito alla valutazione del team di esperti che nella giornata di oggi si esprimerà sulla trapiantabilità del piccolo paziente ricoverato presso la Terapia Intensiva del Monaldi". Lo rende noto l'Azienda dei Colli di Napoli specificando che l'attesa "non avrà alcuna ripercussione sul cuore del donatore in quanto compatibile con la gestione della donazione in corso".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

