Nuovi asili comunali partita la realizzazione degli arredi didattici

L’amministrazione comunale di Nocera Inferiore ha avviato la realizzazione degli arredi didattici nei nuovi asili comunali, dopo aver presentato una richiesta per 264 mila euro di fondi pubblici. La scelta mira a garantire ambienti più funzionali per i bambini e a migliorare le strutture scolastiche del territorio. Nei prossimi giorni, si prevede l’inizio dei lavori di allestimento in diversi plessi della città.

L’amministrazione comunale di Nocera Inferiore informa che è stata presentata la candidatura per 264.000 euro per la fornitura e installazione di nuovi arredi didattici innovativi destinati a due nuovi asili nido comunali attualmente in fase di realizzazione. Il progetto riguarda i nuovi nidi comunali di Fiano e Via Crudele. Le strutture saranno realizzate nell’ambito del PNRR – M4C1I1.1, per un totale complessivo di 132 nuovi posti. L’intervento, finanziabile attraverso il Programma Nazionale “PN Scuola e competenze” 2021-2027 (FESR), mira a qualificare gli ambienti educativi con arredi: modulari; ergonomici; inclusivi; realizzati con materiali ecosostenibili; pensati per garantire sicurezza, flessibilità e benessere psicofisico dei bambini.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell’infanzia: avviso per enti locali, differimento apertura presentazione progetti al 17 febbraioL’assessore comunale Marco Ricci ha annunciato che l’avviso pubblico del 3 febbraio per la fornitura di arredi didattici innovativi destinati a asili nido e scuole dell’infanzia sarà disponibile fino al 17 febbraio, dopo il rinvio deciso questa mattina dalla Regione Lombardia.

