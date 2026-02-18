Nuove nevicate Ricerche a rilento del disperso
A Madesimo, un uomo è morto mentre cercavano di trovarlo dopo che una valanga lo aveva sepolto domenica. La slavina si è staccata improvvisamente nella zona del Lago Nero, travolgendo lui e altri escursionisti. La neve ha impedito finora di raggiungere rapidamente il disperso, rallentando le operazioni di ricerca. La moglie e l’altra coppia coinvolti nell’escursione sono riusciti a salvarsi, ma l’uomo disperso ancora non è stato trovato.
MADESIMO A differenza della moglie e dell'altra coppia che era con loro domenica, quando l'escursione in sella a due motoslitte si è trasformata, in attimo, in una tragedia, con la massa nevosa che li ha travolti nella zona del Lago Nero, sopra Madesimo, lui non si è salvato. Ma ciò che è peggio, è che il corpo dell'uomo di 56 anni di Rozzano (Mi) disperso, ancora non è stato trovato. Alla disgrazia si aggiungono, insomma, i tempi delle ricerche, che procedono "a finestre" sia per le condizioni meteo, tra bufera e fitte nevicate, che per i rischi, troppo elevati per l'incolumità degli stessi soccorritori che da giorni ormai scandagliano la zona posta a circa 2.
