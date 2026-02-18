Nuova speranza per il bambino vittima di un trapianto fallito | arriva un cuore compatibile

Il bambino che aveva subito un trapianto di cuore fallito riceve una nuova speranza grazie a un donatore compatibile. La causa del fallimento era legata a una reazione immunitaria che aveva danneggiato il cuore impiantato. Questa volta, il team medico ha trovato un organo adatto, riducendo i rischi di rigetto. La famiglia aspetta con ansia l’intervento, sperando in un nuovo inizio. Nel reparto di chirurgia pediatrica, i medici preparano le fasi dell’operazione, consapevoli dell’importanza di questa occasione.

Nel corridoio silenzioso di un grande ospedale, una madre aspetta. Non chiede miracoli, chiede chiarezza e una possibilità concreta. Oggi una notizia interrompe il rumore di fondo della paura e prova a rimettere in moto il futuro. Al Monaldi di Napoli l'aria è sospesa. Il bambino è ricoverato qui da settimane, dopo un trapianto che non ha migliorato la sua vita. Anzi, l'ha resa più fragile. La madre, Patrizia Mercolino, è stata convocata dai sanitari. Il dettaglio dice già molto: qualcosa si muove, ma serve prudenza. Nel frattempo, la Procura di Napoli indaga. Al momento ci sono sei persone iscritte nel registro degli indagati per lesioni colpose.

