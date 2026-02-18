La Formula 1 ha introdotto una nuova regola: ora i piloti devono ricevere un preavviso di cinque secondi prima di partire, per consentire la preparazione del turbo. Questa decisione nasce dall’esigenza di rendere più equi i avviamenti alle gare, evitando partenze anticipate o irregolari. La novità ha già creato scompiglio tra i team, che devono adattarsi a questa tempistica più rigida. Si tratta di un cambiamento che potrebbe influenzare le strategie di partenza nelle prossime gare, modificando gli equilibri in pista.

Negli ultimi giorni si è aperta una discussione decisiva intorno alle partenze, con la gestione della finestra di funzionamento del turbo che risulta cruciale dall’eliminazione dell’MGU-H, trasferendo l’intero carico al motore endotermico. Durante i test in Bahrain, alcuni piloti hanno raggiunto picchi vicini ai 13.000 giri per predisporre il turbo in vista della partenza, evidenziando una finestra operativa che richiede una durata maggiore e una gestione più accurata rispetto al passato. In questa cornice la procedura di avvio si presenta meno automatica e più sensibile a tempi e sequenze di azione, rendendo la preparazione del turbo parte integrante dello spunto iniziale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Nuova procedura di partenza in F1: preavviso di 5 secondi per la preparazione del turbo

Come si prepara il turbo in F1: 13.000 giri per una partenza perfettaDurante le prove in Bahrain, i tecnici hanno mostrato come si prepara il turbo in F1, cercando di ottimizzare i 13.

Leggi anche: Qualifiche F1 Abu Dhabi: Verstappen conquista l'ultima pole, ma Norris c'è. La griglia di partenza

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.