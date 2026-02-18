Nuova data per il Carnevale di Agropoli | le info e il programma

Il Carnevale di Agropoli si svolgerà di nuovo domenica 1 marzo alle 15.00, perché la sfilata dei carri allegorici è stata rinviata a causa delle cattive condizioni meteorologiche. La manifestazione, arrivata alla sua 53esima edizione, vedrà i carri colorati attraversare le vie del centro. I partecipanti sono pronti a mostrare le loro creazioni dopo il rinvio imposto dal maltempo.

Si recupererà domenica 1 marzo, dalle ore 15.00, la seconda sfilata dei carri allegorici della 53^ edizione del Carnevale di Agropoli che era prevista per il pomeriggio del 17 febbraio. Il percorso prevede la partenza dal lungomare e l'arrivo in Piazza Vittorio Veneto, passando per viale Risorgimento, via De Gasperi, via Piave, viale Europa. Purtroppo i danni subìti dai carri e dalle attrezzature, a causa delle condizioni meteo avverse impreviste, necessitano di diversi giorni per la riparazione. La manifestazione de "La Corrida di Agropoli", che pure è stata rinviata causa pioggia, si svolgerà sabato 28 febbraio alle ore 18.