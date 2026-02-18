' Nuova Alba Talent Show' al teatro della legalità di Casal di Principe

Il Teatro della Legalità di Casal di Principe ospita il “Nuova Alba Talent Show” il 12, 19 e 26 marzo, a causa della crescente richiesta di spazi dedicati ai giovani. L’evento mira a scoprire nuovi talenti e offrire loro una piattaforma di visibilità. Durante le serate, si esibiranno ragazzi di diverse età, portando musica, ballo e recitazione. L’obiettivo è creare un’occasione di confronto e crescita per i partecipanti. Le serate si annunciano intense e piene di sorprese.

Al Teatro della Legalità di Casal di Principe sta per accendersi una nuova luce. Il 12, 19 e 26 marzo il sipario si alzerà sul “Nuova Alba Talent Show”, un evento che promette di trasformare tre serate in un viaggio tra emozioni, sogni e talento puro. Promosso dall’Associazione Nuova Alba, il Talent nasce con un’idea semplice ma potente: offrire uno spazio vero a chi ha qualcosa da raccontare attraverso l’arte. Non soltanto una gara, ma un’esperienza collettiva che mette al centro le persone, le loro storie e la loro voglia di emergere. Sul palco si alterneranno cantanti, ballerini, attori, musicisti, performer e artisti pronti a mettersi in gioco davanti a una giuria e a un pubblico che non sarà semplice spettatore, ma parte attiva dello spettacolo.🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: “Amleto” come non l’avete mai visto: il talent show di Collettivo Cinetico Al Teatro Camploy Casal di Principe, accoltellato in corso Umberto I: uomo ferito e trasferito al CardarelliUna serata di tensione a Casal di Principe, dove un uomo di origine extracomunitaria è stato ferito gravemente in un accoltellamento lungo corso Umberto I, una delle principali vie del centro. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: BBC Alba to start live Serie A games this weekend to showcase Scotland talent; Sanremo 2026, arriva un famoso ballerino di Amici: ecco chi è e cosa farà. Una nuova alba si leva su Milano Cortina 2026 e la sfida per le medaglie azzurre entra nel vivo più che mai! I Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 ti aspettano live e on demand sui 6 canali Eurosport disponibili su #TIMVISION Play: tim.social/ facebook