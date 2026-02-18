Novara-Scandicci streaming gratis e diretta TV Rai Sport Sky o DAZN? Dove vedere playoff Champions League

L’incontro tra Novara e Scandicci si svolge oggi pomeriggio alle 18 al “Pala Igor” e si tratta dell’andata dei playoff di Champions League. La partita si gioca in un momento in cui le due squadre cercano di consolidare il loro percorso europeo, con molte tifoserie che si chiedono come poterla seguire in diretta. La sfida sarà trasmessa gratuitamente in streaming e in diretta TV su Rai Sport, Sky o DAZN, offrendo ai tifosi la possibilità di seguire l’evento senza costi aggiuntivi.

Oggi pomeriggio alle ore 18 al "Pala Igor" si disputerà il match Igor Gorgonzola Novara-Savino Del Bene Scandicci, valevole per l'andata dei playoff di Champions League. Le padroni di casa (fresche campionesse del Mondo) sono al secondo posto con 49 punti (a -2 dalla capolista Conegliano), mentre le piemontesi sono al quinto posto con 39 punti.