Novara imperiale in Champions League! Colpaccio d’autore contro Scandicci il playoff per i quarti si infiamma

Novara ha battuto Scandicci per 3-1 nella prima partita dei playoff di Champions League. La squadra di casa ha conquistato il primo e il secondo set con buon gioco, mentre nel terzo ha perso di misura. La partita si è decisa nel quarto set, terminato 25-23, grazie a un attacco vincente negli ultimi scambi. La vittoria permette a Novara di avere un vantaggio nel doppio confronto, che prosegue settimana prossima in Toscana. Scandicci dovrà reagire per evitare l’eliminazione.

Novara ha sconfitto Scandicci per 3-1 (25-22; 25-21; 22-25; 25-23) nell' andata dei playoff della Champions League di volley femminile, imponendosi tra le mura amiche del PalaIgor e indirizzando in maniera importante il doppio confronto che mette in palio la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione europea: settimana prossima le toscane dovranno superarsi di fronte al proprio pubblico, imponendosi per 3-0 o 3-1 e poi aggiudicandosi il golden set di spareggio. Le Campionesse del Mondo, vice campionesse d'Europa e seconda forza della Serie A1 sono state sorprese dalla verve messa in campo dalla quinta in classifica del campionato, che in campo continentale è riuscita a fare la differenza e a ribaltare il pronostico della vigilia.